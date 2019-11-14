В США показали щенка с хвостом на лбу: милые видео и фото

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Необычного щенка нашли в американском штате Миссури

В США волонтеры зоозащитной организации macʼs Mission обнаружили на морозе 10-недельного щенка, у которого над глазами растет хвост. Об этом сообщает CNN.

Щенка осмотрели врачи и заявили, что его хвост не связан с жизненно важными органами, а потому удалять его необязательно.

В качестве доказательства они опубликовали рентгеновский снимок.

По их словам, "этот хвост нужен только для того, чтобы превратить его в самого крутого щенка в мире".

Зоозащитники заявляют, что собака не может махать хвостиком, который растет на лбу. Сейчас он будет оставаться под наблюдением специалистов, чтобы они точно могли убедиться в том, что его можно отдать новым хозяевам. 

  • В июле 2018 года сообщалось о глухом щенке, которые провел в 15-метровой яме больше суток: видео.

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Теги: щенок, хвост на лбу
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