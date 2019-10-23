Ученые научили крыс водить мини-авто: милое видео

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Оказалось, что вождение авто расслабляло грызунов

Ученые из Университета Ричмонда научили грызунов водить крошечные автомобили для того, чтобы собирать еду. Это открытие свидетельствует о том, что мозг крыс способнее, чем считалось учеными ранее. Об этом сообщает New Scientist со ссылкой на исследование.

Исследователям было известно, что крысы умеют преодолевать лабиринты, распознавать предметы и нажимать на кнопки, но ведущий автор научной работы Келли Ламберт и ее коллеги задались вопросом, могут ли грызуны научиться более сложной задаче - управлению движущимся транспортным средством. 

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Они построили крошечное авто из пластикового контейнера, алюминиевого пола и медных прутьев, выполняющих функции руля. Когда крыса стояла на полу и сжимала лапки на прутьях, они замыкали электрическую цепь, которая толкала авто вперед. Прикосновение к левому, центральному или правому пруту направляло их в разные стороны.  

За вождение авто их награждали кусочками зерна, которые с каждым разом размещались во все более отдаленных местах на экспериментальной арене. 

Оказалось, что вождение авто расслабляло крыс. Ученые измеряли у них соотношение кортизола (гормона стресса) и (дегидроэпиандростерона) (гормона, который противодействует стрессу). Уровень дегидроэпиандростерона увеличивался в течение обучения вождению. 

По словам Ламберт, открытие того, что крысы могут водить машины, демонстрирует "нейропластичность" их мозга, что относится к их способности гибко реагировать на новые вызовы. 

Сейчас команда планирует проведение последующих экспериментов, чтобы понять, как крысы учатся водить, почему это снижает стресс и какие участки мозга задействованы.

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Теги: наука, ученые, крысы, мини-авто
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