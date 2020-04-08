Очаровательные котята и щенки посетили с экскурсией океанариум: видео

Океанариум в американском штате Джорджия временно закрылся из-за пандемии коронавируса, поэтому персонал решил разрешить котятам из приюта посетить заведение с экскурсией. Об этом говорится на сайте океанариума.

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Котят зовут Немо, Дори, Гуппи, Марлин и Пузырек.

Буквально неделей ранее океанариум также посещали и двое щенков из приюта.

Видео: YouTube/Georgia Aquarium

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14 ноября того же года в США показали очаровательного щенка с хвостом на лбу.

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