Очаровательные котята и щенки посетили с экскурсией океанариум: видео

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Американский океанариум временно закрылся из-за пандемии, поэтому на экскурсию туда привели котят и щенков

Океанариум в американском штате Джорджия временно закрылся из-за пандемии коронавируса, поэтому персонал решил разрешить котятам из приюта посетить заведение с экскурсией. Об этом говорится на сайте океанариума. 

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Котят зовут Немо, Дори, Гуппи, Марлин и Пузырек.

Буквально неделей ранее океанариум также посещали и двое щенков из приюта.

Видео: YouTube/Georgia Aquarium

  • 23 октября 2019 года сообщалось, что ученые научили крыс водить мини-автомобили: милое видео. 
  • 14 ноября того же года в США показали очаровательного щенка с хвостом на лбу. 

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Теги: щенки, котята, океанариум
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