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Зеленский наградил польского режиссера орденом княгини Ольги

Зеленский наградил польского режиссера орденом княгини Ольги - Фото
Агнешка Холланд (Фото: facebook.com/GarethJonesStory)
25.11.2019, 16:50

Агнешку Холланд наградили за весомый вклад в память жертв геноцида украинского народа

Президент Владимир Зеленский наградил режиссера фильма "Цена правды" Агнешку Холланд орденом княгини Ольги III степени. Об этом сообщается в Facebook на странице фильма.

Отмечается, что польского режиссера наградили "за весомый вклад в память жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе ".

Соответствующий указ от 22 ноября 2019 года обнародован на сайте президента Украины.

Агнешка Холланд - польский режиссер, председатель Европейской киноакадемии, лауреат "Золотого глобуса", двукратная номинант на премию "Оскар" за картины "Европа, Европа" (1991) и "В темноте" (2011).

28 ноября в кинотеатрах начинается показ исторического триллера Агнешки Холланд "Цена правды", который рассказывает историю британского журналиста Гарета Джонса, в 1933 году отправившегося в Советский Союз и воочию увидевшего преступления сталинского режима и Голодомор в Украине.

В ноябре 2008 года президент Украины Виктор Ющенко посмертно наградил журналиста Гарета Джонса орденом "За заслуги" III степени за весомый личный вклад в донесении до мирового сообщества правды о геноциде украинского народа во время Голодомора 1932-1933 годов. Награда была вручена племяннице журналиста Маргарет Колли. Церемония памяти прошла в Центральном зале Вестминстерского дворца.

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