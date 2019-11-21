Джамала записала клип о Голодоморе к фильму "Цена правды": видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В съемках клипа приняли участие музыканты оркестра "Виртуозы Киева"

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала представила клип на песню "Цена правды" к одноименному фильму польского режиссера Агнешки Холланд о Голодоморе.

Официальный клип на песню Джамала опубликовала на своей странице в Youtube.

"Меня невероятно поразила история, которая послужила основой для картины. В центре сюжета - обычный журналист, который проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе мировой общественности. Как мы знаем, люди, которые не боятся и борются за правду, платят за это высокую цену. Мне близка эта идея, она во многом перекликается с моим творчеством", - написала Джамала в Facebook.

Режиссер клипа - Катя Царик, оператор - Юрий Король, музыку к песне написала Джамала, текст - Джамала и Виктория Платова.

В съемках клипа приняли участие музыканты оркестра "Виртуозы Киева".

Читайте также: В США купили права на прокат фильма о Голодоморе: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: джамала, цена правды, музыка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Трампу наср… грубое слово… на Украину". Показания Холмса: видео
"Трампу наср… грубое слово… на Украину". Показания Холмса: видео
Группа Coldplay выпустила новый клип и отменила концерты: видео
Группа Coldplay выпустила новый клип и отменила концерты: видео
Джамала записала клип о Голодоморе к фильму "Цена правды": видео
Джамала записала клип о Голодоморе к фильму "Цена правды": видео
ТЭК Кабмин установит "страховую" цену газа для населения: что это
Новые ставки за аерообслуживание - привилегия для "Борисполя"?
Мнение Новые ставки за аерообслуживание - привилегия для "Борисполя"?
Покупка Мотор Сичи: АМКУ продлил рассмотрение заявки от китайцев
Экономика Покупка Мотор Сичи: АМКУ продлил рассмотрение заявки от китайцев
Популярное
фото/видео
"Трампу наср… грубое слово… на Украину". Показания Холмса: видео
"Трампу наср… грубое слово… на Украину". Показания Холмса: видео
Группа Coldplay выпустила новый клип и отменила концерты: видео
Группа Coldplay выпустила новый клип и отменила концерты: видео 18:35
Джамала записала клип о Голодоморе к фильму "Цена правды": видео
Джамала записала клип о Голодоморе к фильму "Цена правды": видео 17:07
Что россияне сделали с украинскими кораблями: фоторепортаж
Что россияне сделали с украинскими кораблями: фоторепортаж 17:00
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 