Джамала записала клип о Голодоморе к фильму "Цена правды": видео

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала представила клип на песню "Цена правды" к одноименному фильму польского режиссера Агнешки Холланд о Голодоморе.

Официальный клип на песню Джамала опубликовала на своей странице в Youtube.

"Меня невероятно поразила история, которая послужила основой для картины. В центре сюжета - обычный журналист, который проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе мировой общественности. Как мы знаем, люди, которые не боятся и борются за правду, платят за это высокую цену. Мне близка эта идея, она во многом перекликается с моим творчеством", - написала Джамала в Facebook.

Режиссер клипа - Катя Царик, оператор - Юрий Король, музыку к песне написала Джамала, текст - Джамала и Виктория Платова.

В съемках клипа приняли участие музыканты оркестра "Виртуозы Киева".

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