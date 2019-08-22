В США купили права на прокат фильма о Голодоморе: видео

Гарет Джонс (фото - facebook.com/GarethJonesMovie)

Американская компания Samuel Goldwyn Films купила права на прокат в Северной Америке польско-британско-украинской исторической драмы Агнешки Холланд "Гарет Джонс" (Mr Jones). Об этом сообщает Variety.

"Mr Jones - искусный исторический триллер, который переносит во время и место, которое редко показывают на экране", - сказал Питер Голдвин, который от имени Samuel Goldwyn Films и Endeavor Content заключал соглашение с торговой компанией WestEnd Films.

"Фильм рассказывает о прошлом, которое жутко перекликается с современностью", - добавил он.

Права на прокат картины уже приобрели в Великобритании, Испании, Австралии и Новой Зеландии, Японии, Индии, Греции, Португалии, Скандинавии и на Ближнем Востоке.

Над созданием фильма работали Польша (Film Produkcja), Украина (FILM.UA Group, Kinorob) и Великобритания (Boy Jones Films).

Гарет Джонс (1905-1935) был амбициозным молодым журналистом из Уэльса. Он опубликовал несколько громких репортажей, взял интервью у Гитлера, работал советником премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа. В 1933 году во время поездки в СССР ему удалось обмануть сопровождение и побывать в украинских селах, где люди умирали от голода.

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