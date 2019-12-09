Золотой глобус-2020. Названы претенденты на престижную кинопремию

Сегодня, 9 декабря, в Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию Золотой глобус, которую ежегодно вручает Ассоциация иностранной прессы.
По количеству номинаций лидирует "Брачная история" Ноа Баумбаха, которая претендует сразу на шесть наград - в частности, в категориях за лучший драматический фильм, а также за лучшую мужскую и женскую роль.
Чуть меньше - по пять номинаций - имеют "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.
77-я церемония вручения наград Золотой глобус пройдет 5 января 2020 года. Ее ведущим в пятый раз станет Рики Джервэйс.
Список номинантов на Золотой глобус в области кино
Лучший драматический фильм
"Ирландец"
"1917"
"Джокер"
"Брачная история"
"Два Папы"
Лучшая комедия или мюзикл
"Достать ножи"
"Кролик Джоджо"
"Меня зовут Долемайт"
"Рокетмен"
"Однажды в Голливуде"
Лучший актер в драматическом фильме
Кристиан Бэйл – "Ford против Ferrari"
Антонио Бандерас – "Боль и слава"
Адам Драйвер – "Брачная история"
Хоакин Феникс – "Джокер"
Джонатан Прайс – "Два Папы"
Лучший актер в комедии или мюзикле
Дэниэл Крэйг – "Достать ножи"
Тэрон Эджертон – "Рокетмен"
Роман Гриффин Дэвис – "Кролик Джоджо"
Эдди Мёрфи – "Меня зовут Долемайт"
Леонардо Ди Каприо – "Однажды в Голливуде"
Лучшая актриса в драматическом фильме
Синтиа Эриво – "Гарриет"
Скарлетт Йоханссон – "Брачная история"
Сирша Ронан – "Маленькие женщины"
Шарлиз Терон – "Скандал"
Рене Зеллвегер – "Джуди"
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
Ана де Армас – "Достать ножи"
Кейт Бланшетт – "Куда ты пропала, Бернадетт?"
Бини Фелдтштейн – "Образование"
Эмма Томпсон – "В прямом эфире"
Аквафина – "Прощание"
Лучший актер второго плана
Том Хэнкс – "Прекрасный день по соседству"
Энтони Хопкинс – "Два Папы"
Аль Пачино – "Ирландец"
Джо Пеши – "Ирландец"
Брэд Питт – "Однажды в Голливуде"
Лучшая актриса второго плана
Кэти Бейтс – "Дело Ричарда Джуэлла"
Аннетт Бенинг – "Отчет о пытках"
Лора Дерн – "Брачная история"
Дженнифер Лопес – "Стриптизерши"
Марго Робби – "Скандал"
Лучший режиссер
Мартин Скорсезе – "Ирландец"
Тодд Филлипс – "Джокер"
Квентин Тарантино – "Однажды в Голливуде"
Сэм Мендес – "1917"
Пон Джун-хо – "Паразиты"
Лучший сценарий
"Паразиты"
"Ирландец"
"Брачная история"
"Два Папы"
"Однажды в Голливуде"
Лучший зарубежный фильм
"Прощание"
"Отверженные"
"Боль и слава"
"Паразиты"
"Портрет девушки в огне"
Лучший анимационный фильм
"Холодное сердце 2"
"Король Лев"
"История игрушек 4"
"Как приручить дракона 3"
"Потерянное звено"
Лучшая музыка
Александр Деспла – "Маленькие женщины"
Дэниэл Пембертон – "Сиротский Бруклин"
Хильдур Гуднадоттир – "Джокер"
Томас Ньюман – "1917"
Рэнди Ньюман – "Брачная история"
Лучшая песня
Beautiful Ghosts – "Кошки"
(I’m Gonna) Love Me Again – "Рокетмен"
Into the Unknown – "Холодное сердце 2"
Spirit – "Король Лев"
Stand Up – "Гарриет"
Список номинантов на "Золотой глобус" в области телевидения
Лучший драматический сериал
"Большая маленькая ложь"
"Корона"
"Наследники"
"Убивая Еву"
"Утреннее шоу"
Лучший актер в драматическом сериале
Брайан Кокс – "Наследники"
Рами Малек – "Мистер Робот"
Тобайас Мензис – "Корона"
Билли Портер – "Поза"
Кит Харингтон – "Игра престолов"
Лучшая актриса в драматическом сериале
Николь Кидман – "Большая маленькая ложь"
Оливия Колман – "Корона"
Джоди Комер – "Убивая Еву"
Риз Уизерспун – "Утреннее шоу"
Дженнифер Энистон – "Утреннее шоу"
Лучший комедийный сериал
"Барри"
"Дрянь"
"Метод Комински"
"Политик"
"Удивительная миссис Мэйзел"
Лучший актер в комедийном сериале
Майкл Дуглас – "Метод Комински"
Бен Платт – "Политик"
Пол Радд – "Жизнь с самим собой"
Билл Хейдер – "Барри"
Рами Юссеф – "Рами"
Лучшая актриса в комедийном сериале
Рэйчел Броснахэн – "Удивительная миссис Мэйзел"
Кирстен Данст – "Как стать богом в центральной Флориде"
Наташа Лионн – "Жизнь матрешки"
Фиби Уоллер-Бридж – "Дрянь"
Кристина Эпплгейт – "Мертв для меня"
Лучший телефильм или мини-сериал
"Невероятное"
"Самый громкий голос"
"Уловка-22"
"Фосси/Вердон"
"Чернобыль"
Лучший актер в телефильме или мини-сериале
Саша Барон Коэн – "Шпион"
Рассел Кроу – "Самый громкий голос"
Сэм Рокуэлл – "Фосси/Вердон"
Джаред Харрис – "Чернобыль"
Кристофер Эбботт – "Уловка-22"
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале
Кейтлин Дивер – "Невероятное"
Джои Кинг – "Притворство"
Хелен Миррен – "Екатерина Великая"
Мерритт Уивер – "Невероятное"
Мишель Уильямс – "Фосси/Вердон"
Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Алан Аркин – "Метод Комински"
Киран Калкин – "Наследники"
Стеллан Скарсгард – "Чернобыль"
Эндрю Скотт – "Дрянь"
Генри Уинклер – "Барри"
Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Патриша Аркетт – "Притворство"
Хелена Бонэм Картер – "Корона"
Тони Коллетт – "Невероятное"
Мэрил Стрип – "Большая маленькая ложь"
Эмили Уотсон – "Чернобыль"
Почетный Золотой глобус им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения
Том Хэнкс.
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