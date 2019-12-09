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Золотой глобус-2020. Названы претенденты на престижную кинопремию

Золотой глобус-2020. Названы претенденты на престижную кинопремию - Фото
Фото: EPA
09.12.2019, 20:10

Церемония вручения наград Золотой глобус пройдет 5 января 2020 года

Сегодня, 9 декабря, в Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию Золотой глобус, которую ежегодно вручает Ассоциация иностранной прессы.

По количеству номинаций лидирует "Брачная история" Ноа Баумбаха, которая претендует сразу на шесть наград - в частности, в категориях за лучший драматический фильм, а также за лучшую мужскую и женскую роль.

Чуть меньше - по пять номинаций - имеют "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.

77-я церемония вручения наград Золотой глобус пройдет 5 января 2020 года. Ее ведущим в пятый раз станет Рики Джервэйс.

Список номинантов на Золотой глобус в области кино

Лучший драматический фильм

"Ирландец"

"1917"

"Джокер"

"Брачная история"

"Два Папы"

Лучшая комедия или мюзикл

"Достать ножи"

"Кролик Джоджо"

"Меня зовут Долемайт"

"Рокетмен"

"Однажды в Голливуде"

Лучший актер в драматическом фильме

Кристиан Бэйл – "Ford против Ferrari"

Антонио Бандерас – "Боль и слава"

Адам Драйвер – "Брачная история"

Хоакин Феникс – "Джокер"

Джонатан Прайс – "Два Папы"

Лучший актер в комедии или мюзикле

Дэниэл Крэйг – "Достать ножи"

Тэрон Эджертон – "Рокетмен"

Роман Гриффин Дэвис – "Кролик Джоджо"

Эдди Мёрфи – "Меня зовут Долемайт"

Леонардо Ди Каприо – "Однажды в Голливуде"

Лучшая актриса в драматическом фильме

Синтиа Эриво – "Гарриет"

Скарлетт Йоханссон – "Брачная история"

Сирша Ронан – "Маленькие женщины"

Шарлиз Терон – "Скандал"

Рене Зеллвегер – "Джуди"

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Ана де Армас – "Достать ножи"

Кейт Бланшетт – "Куда ты пропала, Бернадетт?"

Бини Фелдтштейн – "Образование"

Эмма Томпсон – "В прямом эфире"

Аквафина – "Прощание"

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс – "Прекрасный день по соседству"

Энтони Хопкинс – "Два Папы"

Аль Пачино – "Ирландец"

Джо Пеши – "Ирландец"

Брэд Питт – "Однажды в Голливуде"

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс – "Дело Ричарда Джуэлла"

Аннетт Бенинг – "Отчет о пытках"

Лора Дерн – "Брачная история"

Дженнифер Лопес – "Стриптизерши"

Марго Робби – "Скандал"

Лучший режиссер

Мартин Скорсезе – "Ирландец"

Тодд Филлипс – "Джокер"

Квентин Тарантино – "Однажды в Голливуде"

Сэм Мендес – "1917"

Пон Джун-хо – "Паразиты"

Лучший сценарий

"Паразиты"

"Ирландец"

"Брачная история"

"Два Папы"

"Однажды в Голливуде"

Лучший зарубежный фильм

"Прощание"

"Отверженные"

"Боль и слава"

"Паразиты"

"Портрет девушки в огне"

Лучший анимационный фильм

"Холодное сердце 2"

"Король Лев"

"История игрушек 4"

"Как приручить дракона 3"

"Потерянное звено"

Лучшая музыка

Александр Деспла – "Маленькие женщины"

Дэниэл Пембертон – "Сиротский Бруклин"

Хильдур Гуднадоттир – "Джокер"

Томас Ньюман – "1917"

Рэнди Ньюман – "Брачная история"

Лучшая песня

Beautiful Ghosts – "Кошки"

(I’m Gonna) Love Me Again – "Рокетмен"

Into the Unknown – "Холодное сердце 2"

Spirit – "Король Лев"

Stand Up – "Гарриет"

Список номинантов на "Золотой глобус" в области телевидения

Лучший драматический сериал

"Большая маленькая ложь"

"Корона"

"Наследники"

"Убивая Еву"

"Утреннее шоу"

Лучший актер в драматическом сериале

Брайан Кокс – "Наследники"

Рами Малек – "Мистер Робот"

Тобайас Мензис – "Корона"

Билли Портер – "Поза"

Кит Харингтон – "Игра престолов"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Николь Кидман – "Большая маленькая ложь"

Оливия Колман – "Корона"

Джоди Комер – "Убивая Еву"

Риз Уизерспун – "Утреннее шоу"

Дженнифер Энистон – "Утреннее шоу"

Лучший комедийный сериал

"Барри"

"Дрянь"

"Метод Комински"

"Политик"

"Удивительная миссис Мэйзел"

Лучший актер в комедийном сериале

Майкл Дуглас – "Метод Комински"

Бен Платт – "Политик"

Пол Радд – "Жизнь с самим собой"

Билл Хейдер – "Барри"

Рами Юссеф – "Рами"

Лучшая актриса в комедийном сериале

Рэйчел Броснахэн – "Удивительная миссис Мэйзел"

Кирстен Данст – "Как стать богом в центральной Флориде"

Наташа Лионн – "Жизнь матрешки"

Фиби Уоллер-Бридж – "Дрянь"

Кристина Эпплгейт – "Мертв для меня"

Лучший телефильм или мини-сериал

"Невероятное"

"Самый громкий голос"

"Уловка-22"

"Фосси/Вердон"

"Чернобыль"

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

Саша Барон Коэн – "Шпион"

Рассел Кроу – "Самый громкий голос"

Сэм Рокуэлл – "Фосси/Вердон"

Джаред Харрис – "Чернобыль"

Кристофер Эбботт – "Уловка-22"

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Кейтлин Дивер – "Невероятное"

Джои Кинг – "Притворство"

Хелен Миррен – "Екатерина Великая"

Мерритт Уивер – "Невероятное"

Мишель Уильямс – "Фосси/Вердон"

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Алан Аркин – "Метод Комински"

Киран Калкин – "Наследники"

Стеллан Скарсгард – "Чернобыль"

Эндрю Скотт – "Дрянь"

Генри Уинклер – "Барри"

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Патриша Аркетт – "Притворство"

Хелена Бонэм Картер – "Корона"

Тони Коллетт – "Невероятное"

Мэрил Стрип – "Большая маленькая ложь"

Эмили Уотсон – "Чернобыль"

Почетный Золотой глобус им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения

Том Хэнкс.

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