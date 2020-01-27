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Зуб в спине древнего кальмара. Уточнена диета птерозавров: фото

Зуб в спине древнего кальмара. Уточнена диета птерозавров: фото - Фото
Иллюстрация: Scientific Reports
27.01.2020, 19:29

Окаменелость кальмара юрского периода нашли в Баварии

В Германии команда палеонтологов из Рурского университета в Бохуме закончила исследование найденной в 2012 году в районе баварского города Айхштетт окаменелости кальмара, которая дополнила знания ученых об образе жизни птерозавров Rhamphorhynchus (рамфоринхов). Об этом сообщается в статье из Scientific Reports.

Летающие ящеры рамфоринхи выделялись среди сородичей длинными, тонкими, но крепкими хвостами с кисточкой на конце. Основу их рациона составляла рыба, которую они ловили, ныряя в воду и пользуясь длинной зубастой пастью. Среди окаменелостей рамфоринхов нередко находят фрагменты рыбьих костей и чешуи.

Окаменелость кальмара, о которой идет речь, обнаружили в известняковом карьере Зольнхофен, где нередко находят останки животных юрского периода. Гористая местность в районе Зольнхофен в древние времена была теплым тропическим мелководьем с множеством небольших островов.

Отлично сохранившийся образец 30-сантиметрового кальмара принадлежит к вымершему сейчас роду Plesioteuthis. В его спине застрял зуб рамфоринха.

Ученые полагают, что птерозавр нырнул в погоне за моллюском, схватил его, но не смог вытащить и доесть, оставив в мантии отломившийся зуб.

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