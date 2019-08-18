Звезда Голливуда Дэнни Трехо впервые приедет в Украину

Американский актер Дэнни Трехо впервые посетит Украину. 21-22 сентября Трехо станет гостем фестиваля Comic Con Ukraine 2019. Об этом сообщает в Instagram пресс-служба фестиваля.

Организаторы отмечают, что посетители фестиваля смогут задать Трехо вопросы, а также взять у него автограф и сфотографироваться с ним.

Актер прославился благодаря амплуа антигероя в фильмах и сериалах "От заката до рассвета", "Отчаянный", "Мачете", "Дети шпионов", "Инферно", "Секретные материалы". Всего он сыграл более 300 ролей в кино.

Кроме того, Трехо озвучил Венома в мультфильме "Финес и Ферб: Миссия Марвел". Голос актера можно услышать в анимационных мультфильмах и сериалах "Книга Жизни", "Американский папаша", "Год и Морти", "Царь горы".