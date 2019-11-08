Звезда "Игры престолов" сыграет в конкуренте "Властелина колец"

Майкл Макэлхаттон (Фото: EPA)

Известный по роли Русе Болтона в "Игре престолов", Майкл Макэлхаттон присоединился будет играть в новом сериале Amazon "Колесо времени", снятом по одноименному циклу романов Роберта Джордана. Об этом сообщается на официальной странице проекта в Twitter.

Считается, что "Колесо времени" будет конкурировать на Amazon Prime с самым дорогостоящим сериалом в истории телевидения - "Властелином колец". Компания планирует вложить в производство сериала $1,5 млрд.

Макэлхаттон сыграет Тэма ал’Тора - приемного отца главного героя Ранда, опытного воина, который отлично управляется с луком и холодным оружием.

Экранизация знаменитой книжной серии Роберта Джордана рассказывает о Морейн Дамодред (Розамунд Пайк) из могущественного женского ордена Айз Седай, отправившейся в опасное путешествие.

Съемки сериала стартовали 16 сентября.

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