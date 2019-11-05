"Фантастические твари 3" не пропадут. Названа дата начала съемок

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Определилась третьей части франшизы "Фантастические твари и где они обитают" - съемки фильма стартуют весной 2020 года. Об этом сообщает Deadline.

Режиссерское кресло вновь займет Дэвид Йейтс. Стивен Совместно с Джоан Роулинг над сценарием будет работать Стивен Кловз. В продолжении будет занят весть основной актерский состав, включая Джонни Деппа в роли Геллерта Грин-де-Вальда.

Сюжет или официальное название третьей части пока не раскрываются. Однако известно, что действие сиквела развернется в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Премьера запланирована на 12 ноября 2021 года.

Первый спин-офф фильма из вселенной Гарри Поттера - "Фантастические твари и где они обитают" вышел на экраны в 2016 году и собрал в прокате $814 млн при бюджете в $180 млн.

Продолжение истории появилось в 2018-м, но фильм не смог повторить успех оригинала ($653 млн при бюджете в $200 млн).

Тем не менее студия планирует выпустить в общей сложности пять серий "Фантастических тварей".

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