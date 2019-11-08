"Звездные войны". Кэрри Фишер должна была сыграть джедая с мечом

Кэрри Фишер (Фото: EPA)

Брат актрисы Кэрри Фишер, которая сыграла принцессу Лею в космической саге "Звездные войны", рассказал о несостоявшемся последнем появлении актрисы в фильме "Скайуокер. Восход". Об этом сообщает Yahoo.

По словам Тодда Фишера, сценаристы придумали достойное завершение истории принцессы Леи, от которого пришлось отказаться после смерти Кэрри Фишер.

"Она была важной частью развязки последнего фильма, - сказал Фишер. - Она должна была стать последним джедаем, так сказать. В девятом эпизоде "Звездных войн" Лея могла стать полноценным джедаем с собственным световым мечом".

Кэрри Фишер умерла 27 декабря 2016 года после обширного инфаркта. Изначально глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что актриса не появится в девятом эпизоде, но ее дочь Билли Лурд и Тодд Фишер дали согласие студии Disney на использование недавно отснятого материала с ее участием в "Скайуокер. Восход".

Джей Джей Абрамс нашел способ вернуть Кэрри Фишер на экран с помощью кадров из "Пробуждения силы".

"У них было восемь минут отснятого материала, - говорит Тодд Фишер. - Они взяли каждый кадр, проанализировали его, разобрали и вставили подходящим способом в историю. Есть в этом что-то волшебное".

Фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" - завершение саги о Скайуокерах и кульминация многовекового противостояния ситхов и джедаев. После этого вся франшиза двинется в новом направлении и с новыми героями и злодеями. Каким именно станет финал, пока не раскрывается. Картина должна выйти на экраны 19 декабря 2019 года.

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