"Звездные войны". Космолет для фильма разработали в Porsche: фото

Фото: Porsche

Компания Porsche показала новые изображения космолета, который будет использоваться в фильме "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

О том, что Porsche занималась разработкой космического корабля для использования в новой части киноэпопеи, стало известно в октябре - тогда компания показала первые тизеры, а сейчас представила новые эскизы космолета.

Судя по изображениям, пассажирский отсек корабля будет находиться спереди, двигательный – сзади. Аппарат выкрашен в белый, серый и оранжевый цвета – похоже на дроид BB8.

Как отметил глава отдела дизайна Porsche Михаэль Мауэр, созданные Lucasfilm и Porsche вселенные схожи по философии дизайна, хотя на первый взгляд это может быть не очень заметно.

Мировая премьера новых "Звездных войн" состоится 18 декабря.

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