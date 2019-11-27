Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Звездные войны". Космолет для фильма разработали в Porsche: фото

"Звездные войны". Космолет для фильма разработали в Porsche: фото - Фото
Фото: Porsche
27.11.2019, 16:03

Мировая премьера новых "Звездных войн" состоится 18 декабря

Компания Porsche показала новые изображения космолета, который будет использоваться в фильме "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

О том, что Porsche занималась разработкой космического корабля для использования в новой части киноэпопеи, стало известно в октябре - тогда компания показала первые тизеры, а сейчас представила новые эскизы космолета.

Судя по изображениям, пассажирский отсек корабля будет находиться спереди, двигательный сзади. Аппарат выкрашен в белый, серый и оранжевый цвета похоже на дроид BB8.

Как отметил глава отдела дизайна Porsche Михаэль Мауэр, созданные Lucasfilm и Porsche вселенные схожи по философии дизайна, хотя на первый взгляд это может быть не очень заметно.

Мировая премьера новых "Звездных войн" состоится 18 декабря.

Читайте также: Финал Star Wars и захват поп-культуры: новое видео Lucasfilm

Напишите нам
Porsche звездные войны кино
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 