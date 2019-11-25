Студия Lucasfilm выпустила специальный ролик к девятому эпизоду "Звездных войн". Видео посвящено прошлому и будущему культовой фантастической франшизы.

В ролике использованы сцены съемок девятого эпизода, а также многочисленные отсылки к франшизе, которые иллюстрируют, как эпопея Джорджа Лукаса стала важной частью современной поп-культуры, повлияла на кино и до сих возникает в других фильмах и сериалах.

Девятый эпизод "Звездные войны. Восхождение Скайуокера" станет финалом саги о Скайуокерах и кульминацией многовекового противостояния ситхов и джедаев. После него франшиза двинется в новом направлении и с новыми персонажами.

В украинский прокат фильм выйдет 19 декабря 2019 года.

14 ноября сообщалось, что спин-офф "Звездных войн" - сериал "Мандалорец" продлен на второй сезон , съемки которого уже стартовали.

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