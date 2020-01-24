Звездные войны. Посвященный Оби-вану Кеноби спин-офф заморозили

Юэн Макгрегор в роли Оби-вана Кеноби (Скриншот из Звездных войн)

Производство сериала Disney+ о вселенной "Звездных войн", который пока не имеет названия и посвящен рыцарю-джедаю Оби-Ване Кеноби, по решению студии Lucasfilm, отложено на неопределенный срок. Об этом сообщает Collider со ссылкой на источники.

Отмечается, что главе студии Кэйтлин Кеннеди не понравился сценарий, написанный Хуссейном Амини. Теперь в ближайшее время должны найти новых авторов, которые перепишут текст.

В августе прошлого года на конвенте D23 Кеннеди подтвердила, что Юэн Макгрегор вернется к роли Кеноби, и заявила, что начало съемок назначено на январь 2020-го.

Режиссером проекта остается Дебора Чоу ("Мистер Робот", "Мандалорец").

По источникам THR, одна из причин, почему Кеннеди осталась недовольна сценарием проекта – сходство с сюжетом "Мандалорца". В варианте Амини Кеноби был защитником юных Люка и Леи, что вызвало у главы Lucasfilm ассоциации с Мандалорцем и Малышом Йодой из сериала Джона Фавро.

Оби-Ван Кеноби – один из ключевых персонажей фантастической саги Джорджа Лукаса, он появляется в шести основных эпизодах "Звездных войн". В оригинальной трилогии его сыграл сэр Алек Гиннесс, а в первых трех эпизодах эту роль исполнил Макгрегор.

Сначала в планах студии был полнометражный сольный фильм о Кеноби. Предполагалось, что его поставит Стивен Долдри, но в итоге постановщик выбыл из режиссерского кресла, и проект трансформировался – картина превратилась в сериал для стриминг-платформы.

17 января стало известно, что компания Lucasfilm обратилась к режиссеру картины "Кролик Джоджо" Тайке Вайтити (также снявшему "Тор: Рагнарек") с предложением разработать и поставить один из будущих фильмов вселенной "Звездных войн".

Читайте также: "Звездные войны. Скайуокер. Восход". Не похоже на последнюю главу киносаги