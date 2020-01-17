Звездные войны. Новый фильм предлагают режиссеру "Кролика Джоджо"

Тайка Вайтити (Фото: EPA)

Компания Lucasfilm обратилась к режиссеру картины "Кролик Джоджо" Тайке Вайтити (также снявшему "Тор: Рагнарек") с предложением разработать и поставить один из будущих фильмов вселенной "Звездных войн". Представители студии уже встречались с постановщиком, но официальные переговоры пока не начались, сообщает THR.

Отмечается, что еще неизвестно, о каком именно проекте идет речь.

Вайтити уже работал с франшизой "Звездные войны", он поставил восьмой эпизод сериала "Мандалорец" и сыграл там дроида-наемника IG-11.

Высказывается предположение, что Вайтити займется "Звездными войнами", которые спродюсирует глава Marvel Кевин Файги, работавший с режиссером над "Тором 3".

При этом эксперты уверены, что Вайтити сможет занять режиссерское кресло новых "Звездных войн" не раньше, чем закончит съемки "Тор: Любовь и гром".

В последние годы студия Lucasfilm запустила в разработку несколько проектов по "Звездным войнам", некоторые из них уже заморожены.

Над новой трилогией работали Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, но они ушли из проекта, заключив многомиллионную сделку с Netflix.

Кроме того, отдельную трилогию должен сделать режиссер "Последних джедаев" Райан Джонсон, но он сейчас занят сиквелом детектива "Ножи наголо", и судьба его проекта пока находится под вопросом.

Сценаристка Лаэта Калогридис работает над картиной о Старой Республике, существовавшей в далеком прошлом оригинальных "Звездных войн", но этот проект пока официально не подтвержден.

Тайка Вайтити сейчас снимает спортивную драму "Следующий гол – победный", а потом начнет работать на четвертым "Тором".

Вышедшая недавно антивоенная сатира Вайтити – "Кролик Джоджо" получила номинацию на премию Оскар как лучший фильм.

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