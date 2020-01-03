Гитлер съел единорога. Вышел трейлер фильма Кролик Джоджо: видео

Опубликован дублированный трейлер сатирической комедии "Кролик Джоджо" режиссера Тайки Вайтити ( "Тор: Рагнарок", "Охота на дикарей"), который также написал сценарий картины и сыграл в нем роль Гитлера.

"Кролик Джоджо" – это сатирический фильм о Второй мировой войне и немецком мальчике, чье мировоззрение переворачивается с ног на голову, когда он узнает, что его мать прячет на чердаке еврейскую девушку.

Джоджо придется усомниться в слепой вере в нацизм и правоте своего воображаемого друга Адольфа Гитлера.

Фильм снят на основе книги Кристины Лейненс "Зарешеченные небеса" (Caging Skies).

В конце декабря сообщалось, что Госкино заключило договор с ООО Солар Медиа Интертейнмент о предоставлении государственной поддержки на создание фильма "Бабий Яр" , режиссером и сценаристом которого является Сергей Лозница.

Читайте также: Создатель "Мандалорца": Второй сезон будет осенью 2020-го