Гитлер съел единорога. Вышел трейлер фильма Кролик Джоджо: видео

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В украинских кинотеатрах картину будут показывать с 23 января

Опубликован дублированный трейлер сатирической комедии "Кролик Джоджо" режиссера Тайки Вайтити ( "Тор: Рагнарок", "Охота на дикарей"), который также написал сценарий картины и сыграл в нем роль Гитлера.

"Кролик Джоджо" – это сатирический фильм о Второй мировой войне и немецком мальчике, чье мировоззрение переворачивается с ног на голову, когда он узнает, что его мать прячет на чердаке еврейскую девушку.

Джоджо придется усомниться в слепой вере в нацизм и правоте своего воображаемого друга Адольфа Гитлера.

Фильм снят на основе книги Кристины Лейненс "Зарешеченные небеса" (Caging Skies).

  • В конце декабря сообщалось, что Госкино заключило договор с ООО Солар Медиа Интертейнмент о предоставлении государственной поддержки на создание фильма "Бабий Яр", режиссером и сценаристом которого является Сергей Лозница.

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Теги: трейлер, Кролик Джоджо
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