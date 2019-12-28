Создатель "Мандалорца": Второй сезон будет осенью 2020-го

Скриншот видео Star Wars/Youtube

Создатель и шоураннер сериала "Мандалорец" Джон Фавро раскрыл в Twitter дату премьеры второго сезона шоу – осень 2020 года.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Фавро проиллюстрировал объявление фотографией статуи гаморреанца. Пока неизвестно, связан ли представитель одной из самых известных рас вселенной "Звездных войн" с сюжетом второго сезона.

Действие "Мандалорца" происходит после падения Галактической империи в финале "Возвращения джедая", но до появления Первого Ордена, о котором речь идет в "Пробуждении силы".

В центре сюжета – одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

Работа над вторым сезоном "Мандалорца" стартовала 14 ноября 2019 года, через два дня после премьеры первого сезона.

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