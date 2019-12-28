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Создатель "Мандалорца": Второй сезон будет осенью 2020-го

Создатель "Мандалорца": Второй сезон будет осенью 2020-го - Фото
Скриншот видео Star Wars/Youtube
28.12.2019, 17:29

Работа над вторым сезоном "Мандалорца" стартовала через два дня после премьеры первого сезона

Создатель и шоураннер сериала "Мандалорец" Джон Фавро раскрыл в Twitter дату премьеры второго сезона шоу – осень 2020 года.

Фавро проиллюстрировал объявление фотографией статуи гаморреанца. Пока неизвестно, связан ли представитель одной из самых известных рас вселенной "Звездных войн" с сюжетом второго сезона.

Действие "Мандалорца" происходит после падения Галактической империи в финале "Возвращения джедая", но до появления Первого Ордена, о котором речь идет в "Пробуждении силы".

В центре сюжета – одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

Работа над вторым сезоном "Мандалорца" стартовала 14 ноября 2019 года, через два дня после премьеры первого сезона.

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