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"Звездные войны". Режиссер ответил критикам финала: видео

"Звездные войны". Режиссер ответил критикам финала: видео - Фото
Кадр из трейлера (Скриншот видео Star Wars/Youtube)
23.12.2019, 20:13

Джей Джей Абрамс усомнился в том, что картина могла бы понравиться всем

Режиссер фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" Джей Джей Абрамс ответил на критику финала легендарной киноэпопеи. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Новый фильм высоко оценили зрители, по-разному - критики, а мнения поклонников киносаги разделились.

"Я бы сказал, что они правы, – сказал Абрамс о критиках фильма. – И люди, которые любят эту сагу больше всего на свете, тоже правы".

Режиссер финала эпопеи усомнился в том, что картина могла бы понравиться всем: и критикам, и любителям кино, и фанатам "Звездных войн".

"Меня спросили: "Как ты собираешься порадовать всех?" … Я не хочу сказать, что не стоит даже пытаться этого достичь, но - каким образом? Особенно со "Звездными войнами", – сказал Абрамс. – Мы живем в такое время, когда все воспринимается как издевательство: "Все должно быть так, как я это вижу, иначе ты мой враг"… Мы знали, что каждое принятое нами решение кого-то порадует, а кого-то разозлит".

Премьера фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" состоялась 19 декабря 2019 года.  за первые выходные картина заработала $175,5 млн и возглавила американский бокс-офис.

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