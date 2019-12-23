"Звездные войны". Режиссер ответил критикам финала: видео

Кадр из трейлера (Скриншот видео Star Wars/Youtube)

Режиссер фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" Джей Джей Абрамс ответил на критику финала легендарной киноэпопеи. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

J.J. responds to fans critism of the film #TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/RYeHvF8vry — kaila ren (@ar1aster) December 21, 2019

Новый фильм высоко оценили зрители, по-разному - критики, а мнения поклонников киносаги разделились.

"Я бы сказал, что они правы, – сказал Абрамс о критиках фильма. – И люди, которые любят эту сагу больше всего на свете, тоже правы".

Режиссер финала эпопеи усомнился в том, что картина могла бы понравиться всем: и критикам, и любителям кино, и фанатам "Звездных войн".

"Меня спросили: "Как ты собираешься порадовать всех?" … Я не хочу сказать, что не стоит даже пытаться этого достичь, но - каким образом? Особенно со "Звездными войнами", – сказал Абрамс. – Мы живем в такое время, когда все воспринимается как издевательство: "Все должно быть так, как я это вижу, иначе ты мой враг"… Мы знали, что каждое принятое нами решение кого-то порадует, а кого-то разозлит".

Премьера фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" состоялась 19 декабря 2019 года. за первые выходные картина заработала $175,5 млн и возглавила американский бокс-офис.

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