Кэрри Фишер с мечом джедая. Новый ролик "Звездных войн": видео

В новом ролике финальной части саги "Звездные войны: Скайуокер. Восход" появляется актриса Кэрри Фишер, которая умерла, не успев завершить работу над фильмом. В руках у ее персонажа - принцессы Леи - неактивированный джедайский меч.



В ролике также показаны в видео засветились Рей (Дэйзи Ридли), По Дэмерон (Оскар Айзек), Чубакка (Йонас Суотамо), C-3PO (Энтони Дэниелс) и Финн (Джон Бойега).

В украинский прокат картина "Звездные войны: Скайуокер. Восход" выйдет 19 декабря.

В конце ноября режиссер девятого эпизода Джей Джей Абрамс рассказал, что сотрудник Disney случайно обнаружил копию сценария на eBay. Вскоре выяснилось, что это произошло по вине исполнителя одной из главных ролей в картине.

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