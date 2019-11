"Звездные войны". Сценарий нового фильма чуть не продали на eBay

Сценарий фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" по неосторожности чуть не попал в Интернет. Копию текста обнаружили на сайте-рынке eBay, но успели ее перехватить, прежде чем состоялась продажа. Об этом рассказал режиссер Джей Джей Абрамс в гостях у передачи "Доброе утро, Америка".

.@starwars launched 42 years ago. And 24 days from now, the final chapter will be revealed in theaters! We are THRILLED to have director @jjabrams with us this morning — and he’s sharing an EXCLUSIVE clip from #TheRiseOfSkywalker! pic.twitter.com/gOfUTGWzpW