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"Звездные войны". Сценарий нового фильма чуть не продали на eBay

"Звездные войны". Сценарий нового фильма чуть не продали на eBay - Фото
Кадр из трейлера (Скриншот видео Star Wars/Youtube)
27.11.2019, 23:52

Работа над девятым эпизодом была полностью закончена 24 ноября

Сценарий фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" по неосторожности чуть не попал в Интернет. Копию текста обнаружили на сайте-рынке eBay, но успели ее перехватить, прежде чем состоялась продажа. Об этом рассказал режиссер Джей Джей Абрамс в гостях у передачи "Доброе утро, Америка".

"Один из актеров – не стану называть имени, хочу, но не буду – оставил его под кроватью, и его увидел человек, убиравший у них дома, – говорит Абрамс. – В итоге, сценарий передали кому-то, кто попытался продать его на eBay".

Сотрудник Disney обнаружил сценарий в продаже, и его успели вернуть.

"Со всей этой безопасностью надо быть осторожнее", – добавил Абрамс.

Абрамс также сообщил, что работа над девятым эпизодом была полностью закончена 24 ноября.

Режиссер признался, что до последнего момента продолжал переделывать мелкие детали финала трилогии.

"Видишь что-то и думаешь: "Это может быть четче, это может быть лучше", – рассказывает Абрамс. – Если есть возможность что-то исправить, ты ее используешь".

Мировая премьера новых "Звездных войн" состоится 18 декабря.

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