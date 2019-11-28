Выяснилось, по чьей вине сценарий "Звездных войн" попал на eBay

Кадр из трейлера (Скриншот видео Star Wars/Youtube)

Сценарий девятого эпизода "Звездных войн" оказался на eBay по вине актера Джона Бойега, который сыграл в "Скайуокер. Восход" роль Финна. Об этом сам Бойега рассказал в эфире "Доброе утро, Америка".

Актер уточнил, что инцидент произошел после завершения съемок.

"Я собирался переезжать в новую квартиру и оставил сценарий под кроватью, – рассказал Бойега. – Я думал: "Оставлю его под кроватью. Проснусь утром, заберу его и уеду". Но пришли мои друзья, и, понимаете, мы начали веселиться, а сценарий так и остался там лежать там".

"Через несколько недель пришел уборщик, нашел сценарий и выложил на eBay за 65 фунтов, – продолжил актер. – Он даже не знал его реальную ценность. А я подумал: "Это отличная возможность для фанатов почитать фильм, прежде чем увидеть его! Может, так и надо?.. Потом было страшно. Мне позвонил каждый важный человек, даже Микки Маус позвонил: "Что ты натворил?".

Позавчера режиссер девятого эпизода Джей Джей Абрамс рассказал, что сотрудник Disney случайно обнаружил копию сценария на eBay.

Читайте также: "Звездные войны". Космолет для фильма разработали в Porsche: фото