Красота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природы

Первое место на конкурсе Nature TTL Photographer of the 2020 получила фотография, запечатлевшая отдых тюленей-крабоедов на льдине в Антарктике. Ее автору Флориану Леду достанется приз в размере 1000 фунтов стерлингов (более 30 000 грн.).

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Этот конкурс проводится впервые, но свои фото прислали 7 000 участников из 117 стран. Их работы были распределены по категориям "Дикая природа", "Пейзаж", "Макро", отдельно оценивались работы юных фотографов. Из пяти лучших в каждой номинации отобраны победители.

Обязательным условием была естественность съемки, без использования приманки или постановочных кадров.

Фото: naturettl.com

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