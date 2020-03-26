Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.03.2020, 19:11

Красота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природы

1 / 19
Красота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природы
Красота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природы
Красота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природыКрасота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природы

Жюри конкурса Nature TTL, который проводится впервые, отметило наградами лучшие кадры, сделанные в естественных условиях

Первое место на конкурсе Nature TTL Photographer of the 2020 получила фотография, запечатлевшая отдых тюленей-крабоедов на льдине в Антарктике. Ее автору Флориану Леду достанется приз в размере 1000 фунтов стерлингов (более 30 000 грн.).

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Этот конкурс проводится впервые, но свои фото прислали 7 000 участников из 117 стран. Их работы были распределены по категориям "Дикая природа", "Пейзаж", "Макро", отдельно оценивались работы юных фотографов. Из пяти лучших в каждой номинации отобраны победители.

Обязательным условием была естественность съемки, без использования приманки или постановочных кадров.

Фото: naturettl.com

Смотрите также: Самые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурса

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: фотоконкурс, дикая природа, победители, Nature TTL
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Коронавирус в крупнейшем городе США: что карантин сделал с Нью-Йорком – фото
Коронавирус в крупнейшем городе США: что карантин сделал с Нью-Йорком – фото
Новые снимки коронавируса SARS-CoV-2 под электронным микроскопом: фото
Новые снимки коронавируса SARS-CoV-2 под электронным микроскопом: фото
Как выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фото
Как выглядят регионы Италии, где произошла вспышка коронавируса COVID-19: фото
Материалы по теме
Зимний Эверест. Группа альпинистов пошла на экстремальное рекордное восхождение
Мир Зимний Эверест. Группа альпинистов пошла на экстремальное рекордное восхождение
Билли Айлиш победила в основных номинациях Грэмми-2020
Стиль жизни Билли Айлиш победила в основных номинациях Грэмми-2020
Популярное
фото/видео
Красота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природы
Красота в объективе: названы победители конкурса на лучшее фото природы
"Больше нет времени ждать". Зеленский заявил о закрытии границ с 27 марта: видео
"Больше нет времени ждать". Зеленский заявил о закрытии границ с 27 марта: видео 19:10
На тяжелой ракете Atlas V запускают сверхдорогой военный спутник — трансляция
На тяжелой ракете Atlas V запускают сверхдорогой военный спутник — трансляция 18:00
Ракетный катер РФ обнаружили в исключительной экономической зоне Украины: видео
Ракетный катер РФ обнаружили в исключительной экономической зоне Украины: видео 13:07
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 