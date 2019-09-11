Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.09.2019, 16:18

Самые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурса

1 / 40
Самые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурса
Самые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурса
Самые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурсаСамые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурса

По мнению судей Comedy Wildlife Photography Awards, в этом году подборка финалистов - одна из самых лучших за все время проведения конкурса

Организаторы ежегодного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards, к участию в котором принимают забавные фотографии дикой природы, объявили 40 финалистов 2019 года.

Победитель будет объявлен 13 ноября. В качестве главного приза фотограф получит недельное сафари в Кении на двух человек, чтобы пополнить свою коллекцию эксклюзивных снимков.

Кроме чисто развлекательной цели, организаторы конкурса хотят таким образом привлечь внимание к проблеме сохранения дикой природы и глобального потепления. Конкурс проводится с 2015 года.

Отправить:
Распечатать:
Теги: конкурс смешных фотографий, Comedy Wildlife Photography Awards
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото
"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото
Шаурма и пингвины в Раде. Зеленский украсил свой офис: фото
Шаурма и пингвины в Раде. Зеленский украсил свой офис: фото
Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета
Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета
Материалы по теме
Конкурс самых смешных фото животных выиграла "белка-преступница"
Общество Конкурс самых смешных фото животных выиграла "белка-преступница"
Дикая природа в объективе: 40 самых смешных фото 2018 года
Общество Дикая природа в объективе: 40 самых смешных фото 2018 года
Популярное
фото/видео
Самые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурса
Самые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурса
Генштаб показал фото пожара в Калиновке: огонь локализован
Генштаб показал фото пожара в Калиновке: огонь локализован 16:15
Чесно выявило кнопкодава в Слуге народа: видео
Чесно выявило кнопкодава в Слуге народа: видео 16:12
В РФ ученый сжег себя за сохранение удмуртского языка: видео 18+
В РФ ученый сжег себя за сохранение удмуртского языка: видео 18+ 15:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 