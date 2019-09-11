Самые смешные фото дикой природы: названы 40 финалистов конкурса

Организаторы ежегодного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards, к участию в котором принимают забавные фотографии дикой природы, объявили 40 финалистов 2019 года.

Победитель будет объявлен 13 ноября. В качестве главного приза фотограф получит недельное сафари в Кении на двух человек, чтобы пополнить свою коллекцию эксклюзивных снимков.

Кроме чисто развлекательной цели, организаторы конкурса хотят таким образом привлечь внимание к проблеме сохранения дикой природы и глобального потепления. Конкурс проводится с 2015 года.