Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.07.2019, 19:01

В Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортаж

1 / 15
В Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортаж
В Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортаж
В Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортажВ Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортаж

Цель выставки - показать избирателям, что подкуп это позорное явление, где "соревнуются кошельки, а не идем и программы политиков"

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня в Национальном музее истории Украины открылась выставка "абсурдных примеров украинской избирательной кампании за все годы независимости", сообщает общественное движение ЧЕСНО, которое является одним из инициаторов выставки.

"Это как классическая гречка, так и торты от депутатов, "депутатский секонд-хэнд", уголок черного пиара, тушководства и технических кандидатов", - сообщают активисты.

Выставка находится на четвертом этаже музея.

Организаторы уточняют, что ее цель показать избирателям, что подкуп – это позорное явление, где "соревнуются кошельки, а не идем и программы политиков".

Экспозиция будет открыта каждый день до 10 августа, кроме 20 и 21 июля (дня тишины и дня парламентских выборов). Уточняется, что вход 5 и 6 июля бесплатный, в остальные дни – по стандартной цене билета в музей.

Ранее организаторы также пояснили, что выставка не преследует агитационной цели. Обещают, что будет соблюден баланс экспонатов от разных политических сил.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, музей
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
ДТП в Киеве на площади Демиевская: четверо погибших – фото
ДТП в Киеве на площади Демиевская: четверо погибших – фото
Мужские платья и сумка-такса: новая коллекция Тома Брауна - фото
Мужские платья и сумка-такса: новая коллекция Тома Брауна - фото
"Мы устали от дерьма!" В Киеве - акция против реванша: фото
"Мы устали от дерьма!" В Киеве - акция против реванша: фото
Материалы по теме
ЦИК не будет прекращать печать бюллетеней из-за пережеребьевки
Политика ЦИК не будет прекращать печать бюллетеней из-за пережеребьевки
"Готов бить по рукам Зеленского". Интервью Вакарчука – за минуту
Политика "Готов бить по рукам Зеленского". Интервью Вакарчука – за минуту
Популярное
фото/видео
В Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортаж
В Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортаж
Перепалка нардепа с главой сельсовета: ГБР открыло дело - видео
Перепалка нардепа с главой сельсовета: ГБР открыло дело - видео 17:53
Неизвестный устроил стрельбу в центре Киева: видео
Неизвестный устроил стрельбу в центре Киева: видео 17:52
Музыка. A$AP Rocky грозит 6 лет тюрьмы в Стокгольме: видео драки
Музыка. A$AP Rocky грозит 6 лет тюрьмы в Стокгольме: видео драки 17:31
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 