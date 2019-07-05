В Киеве открыли выставку "абсурдного трэша" выборов: фоторепортаж

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня в Национальном музее истории Украины открылась выставка "абсурдных примеров украинской избирательной кампании за все годы независимости", сообщает общественное движение ЧЕСНО, которое является одним из инициаторов выставки.

"Это как классическая гречка, так и торты от депутатов, "депутатский секонд-хэнд", уголок черного пиара, тушководства и технических кандидатов", - сообщают активисты.

Выставка находится на четвертом этаже музея.

Организаторы уточняют, что ее цель показать избирателям, что подкуп – это позорное явление, где "соревнуются кошельки, а не идем и программы политиков".

Экспозиция будет открыта каждый день до 10 августа, кроме 20 и 21 июля (дня тишины и дня парламентских выборов). Уточняется, что вход 5 и 6 июля бесплатный, в остальные дни – по стандартной цене билета в музей.

Ранее организаторы также пояснили, что выставка не преследует агитационной цели. Обещают, что будет соблюден баланс экспонатов от разных политических сил.