Подкуп избирателей. В Киеве появится "музей избирательного трэша"

Выборы (фото - ЕРА)

В Киеве 5 июля откроют "музей избирательного трэша", экспонатами которого станут примеры различных попыток политиков подкупить избирателей. Экспонаты будут представлены в Национальном музее истории Украины до 10 августа. Об этом сообщается на сайте Честно.

Ожидается, что в "музее избирательного трэша" будут представлены одни из самых впечатляющих и абсурдных примеров "гречкосейства" кандидатов во время избирательных кампаний. Это разнообразные подарки, оказание услуг и других материальных или нематериальных активов от конкретных кандидатов.

Цель "музея избирательного трэша» - напомнить украинцам, что позорное явление "гречкосейства" неприемлемо в сознательном обществе, поскольку приводит демонстрирует соревнование "кошельков", а не программы политиков.

По словам организаторов, "музей" имеет просветительский характер и не преследует агитационной цели. Обещают, что будет соблюден баланс экспонатов от разных политических сил.

Экспозиция будет открыта ежедневно до 10 августа, за исключением 20 и 21 июля ( "день тишины" и день парламентских выборов). Вход на экспозицию 5 июля и 6 июля - бесплатный, в остальные дни - по стоимости стандартного билета Национального музея истории Украины для осмотра одного этажа.

27 июня Комитет избирателей Украины призвал партии и кандидатов в депутаты отказаться от концертных и шоу-технологий на выборах, так как такие технологии существенно снижают качество выборов. Наблюдатели КИУ фиксируют массовую организацию политиками и связанными с ними благотворительными фондами концертов известных исполнителей.