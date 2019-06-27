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27.06.2019, 20:08

В КИУ объяснили, когда концерт становится политической агитацией

В КИУ объяснили, когда концерт становится политической агитацией - Фото
Алексей Кошель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Наблюдатели КИУ фиксируют массовую организацию политиками и связанными с ними благотворительными фондами концертов известных исполнителей

Комитет избирателей Украины призвал партии и кандидатов в депутаты отказаться от концертных и шоу-технологий на выборах, так как такие технологии существенно снижают качество выборов. Об этом заявил глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции, сообщает пресс-служба комитета.

По его словам, наблюдатели КИУ фиксируют массовую организацию политиками и связанными с ними благотворительными фондами концертов известных исполнителей.

Кошель говорит, что такие мероприятия стали главной технологией в кампаниях отдельных политических сил.

Он напомнил, что лидер партии Голос Святослав Вакарчук проводит широкий концертный тур, во время которого выступают лидеры избирательного списка, а Квартал 95, который ассоциируется у избирателей с партией Слуга народа, анонсировал 19 бесплатных концертов в период избирательной кампании.

"Такие технологии существенно снижают качество выборов и превращают их в соревнования популярных исполнителей, а не политических программ и идей - отметил Кошель.

Он подчеркнул, что если во время шоу используется символика партии, упоминается ее название, фамилия кандидата, проведение таких мероприятий должно оплачиваться исключительно средствами со счетов избирательных фондов.

Если же раздаются бесплатные билеты, рыночная стоимость которых превышает 58 грн, то речь может идти о подкупе избирателя.

Ранее Вакарчук заявил, что не считает бесплатные концерты группы политической агитацией за его партию Голос.

 

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Теги: Слуга народа, Святослав Вакарчук, КИУ, агитация, алексей кошель
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