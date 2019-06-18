Вакарчук ответил, считает ли агитацией концерты Океана Эльзы

Фото: portal.lviv.ua

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что концерт, который пройдет сегодня на проспекте Свободы во Львове, не является политической агитацией его партии Голос. Об этом он сказал на брифинге во Львове, передает корреспондент Львовского портала.

Вакарчук заверил, что непосредственно во время выступления группы не будет никакой политической агитации. При этом перед началом концерта члены партии Голос могут выступить перед жителями Львова. Вакарчук в этом "не видит никакой проблемы", сообщает издание.

"Является ли концерт группы Океан Эльзы агитацией? Является. Это агитация качественной европейской музыки. Являются ли наши концерты политической агитацией? Нет, не являются, потому что там нет ни слова о политике, ни слова о наших политических лозунгах. И никаких графических изображений при выходе Океан Эльзы не будет", - сказал Вакарчук.

"Если я увижу, что во время выступления Океана Эльзы где-то появится символика Голоса, то я сам остановлю выступление, потому что это будет нечестно перед избирателями", - заверил Вакарчук.

Ранее он заявлял, что большую часть времени отдаст политической деятельности в Верховной Раде. Музыкой планирует заниматься только в свободное от работы время - "для вдохновения".