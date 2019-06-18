Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.06.2019, 18:34

Вакарчук ответил, считает ли агитацией концерты Океана Эльзы

Вакарчук ответил, считает ли агитацией концерты Океана Эльзы - Фото
Фото: portal.lviv.ua

Он "не видит никакой проблемы" в том, что перед началом концерта могут выступить члены Голоса

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что концерт, который пройдет сегодня на проспекте Свободы во Львове, не является политической агитацией его партии Голос. Об этом он сказал на брифинге во Львове, передает корреспондент Львовского портала.

Вакарчук заверил, что непосредственно во время выступления группы не будет никакой политической агитации. При этом перед началом концерта члены партии Голос могут выступить перед жителями Львова. Вакарчук в этом "не видит никакой проблемы", сообщает издание.

"Является ли концерт группы Океан Эльзы агитацией? Является. Это агитация качественной европейской музыки. Являются ли наши концерты политической агитацией? Нет, не являются, потому что там нет ни слова о политике, ни слова о наших политических лозунгах. И никаких графических изображений при выходе Океан Эльзы не будет", - сказал Вакарчук.

"Если я увижу, что во время выступления Океана Эльзы где-то появится символика Голоса, то я сам остановлю выступление, потому что это будет нечестно перед избирателями", - заверил Вакарчук.

Ранее он заявлял, что большую часть времени отдаст политической деятельности в Верховной Раде. Музыкой планирует заниматься только в свободное от работы время - "для вдохновения".

Отправить:
Распечатать:
Теги: голос, Святослав Вакарчук, агитация, океан эльзы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 