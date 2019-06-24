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24.06.2019, 19:36

Квартал 95 отправляется в тур по Украине вслед за Слугой народа

Квартал 95 отправляется в тур по Украине вслед за Слугой народа - Фото
Фото: Квартал 95

В Квартале говорят, что хотят "объединить украинцев из разных уголков страны под флагами юмора, музыки и хорошего настроения"

Студия Квартал 95 решила в этом году провести свой концерт-фестиваль KvartalFest не в поселке Подопригоры Сумской области, а по всей Украине, причем вход на мероприятие будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба студии.

KvartalFest пройдет в 19 городах с 29 июня по 16 июля: Харькове, Кременной, Славянске, Миргороде, Каневе, Вознесенске, Белгород-Днестровском, Южном, Каховке, Кирилловке, Бердянске, Днепре, Кривом Роге, Луцке, Трускавце, Городке, Буковели, Каменец-Подольском, Виннице.

Завершающим элементом каждого концерта будет выступление актерского коллектива студии Квартал 95, говорят в пресс-службе.

"Цель, которую ставит перед собой Квартал - это объединить украинцев из разных уголков страны под флагами юмора, музыки и хорошего настроения…" – говорится в релизе студии.

Ранее глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что на этой неделе кандидаты в народные депутаты от партии отправятся в тур по Украине.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что не считает бесплатные концерты группы политической агитацией за его партию Голос.

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Теги: Слуга народа, Квартал 95, KvartalFest
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