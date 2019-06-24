Кандидаты от Слуги народа отправятся в тур по Украине

Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На этой неделе кандидаты в народные депутаты от партии Слуга народа отправятся в тур по Украине. Об этом глава избирательного штаба партии Александр Корниенко рассказал в интервью theБабелю.

"Кандидаты будут ездить по городам и весям. Будет несколько таких отрядов по два-три человека. Я тоже буду ездить", — сказал Корниенко.

По его словам, в туре примут участие и мажоритарщики, и кандидаты из списка.

"Списочник будет приезжать в город, там к нему будут подключаться мажоритарщики, это комплексная история", — сказал глава избирательного штаба.

Ранее президентская партия Слуга народа подала в Центральную избирательную комиссию документы 199 кандидатов в одномандатных округах.