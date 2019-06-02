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02.06.2019, 19:59

В столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фото

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В столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фото
В столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фото
В столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фотоВ столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фото

Организаторы Kyiv Comic Con и гости фестиваля расстроены отсутствием актера, сыгравшего Короля ночи в сериале "Игра престолов"

В эти выходные, 1-2 июня, в Украинском доме в Киеве состоялся фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con. Об этом говорится в Facebook организаторов.

На событие приехали тысячи людей. Среди них косплееры в образы известных персонажей видеоигр, комиксов, книг, фильмов, аниме и мангу.

Актер Ричард Брейк, известный по роли Короля ночи в сериале "Игра престолов", не смог приехать на фестиваль из-за госпитализации члена его семьи в критическом состоянии.

Ежегодно фестиваль состоит из восьми блоков:

  • кино;
  • видеоигры и IT;
  • комиксы;
  • косплей и larp;
  • настольные игры;
  • литература;
  • аниме и манга;
  • детская программа.

Фото: Kyiv Comic Con/Facebook, фотографы: Влад Булгаков, Виталий Иванов

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Теги: фестиваль, Kyiv Comic Con, поп-культура, король ночи, Игра престолов
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