В столице прошел фестиваль поп-культуры Kyiv Comic Con: фото

В эти выходные, 1-2 июня, в Украинском доме в Киеве состоялся фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con. Об этом говорится в Facebook организаторов.

На событие приехали тысячи людей. Среди них косплееры в образы известных персонажей видеоигр, комиксов, книг, фильмов, аниме и мангу.

Актер Ричард Брейк, известный по роли Короля ночи в сериале "Игра престолов", не смог приехать на фестиваль из-за госпитализации члена его семьи в критическом состоянии.

Ежегодно фестиваль состоит из восьми блоков:

кино;

видеоигры и IT;

комиксы;

косплей и larp;

настольные игры;

литература;

аниме и манга;

детская программа.

Фото: Kyiv Comic Con/Facebook, фотографы: Влад Булгаков, Виталий Иванов

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