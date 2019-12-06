$185 млн. Forbes составил рейтинг зарплат музыкантов: видео

Журнали Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.
Список второй раз за 5 лет возглавила певица Тейлор Свифт, которая заработала $185 млн.
Отмечается, что Свифт смогла получить такую сумму благодаря новому соглашению со звукозаписывающим лейблом, рекламным контрактам и гастролям.
На второй позиции - Канье Уэст, который заработал $150 млн (во многом за счет продажи кроссовок его общего с adidas бренда Yeezy).
Эд Ширан расположился на третьем строке рейтинга, заработав на гастрольных турах $110 млн.
ТОП-10:
1. Тейлор Свифт ($185 млн)
2. Канье Уэст ($150 млн)
3. Ширан ($110 млн)
4. The Eagles ($100 млн)
5. Элтон Джон ($84 млн)
6. Jay-Z ($81 млн)
7. Бейонсе ($81 млн)
8. Drake ($75 млн)
9. Diddy ($70 млн)
10.Metallica ($68,5 млн)
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