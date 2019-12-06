$185 млн. Forbes составил рейтинг зарплат музыкантов: видео

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Больше всех заработали Тейлор Свифт, Канье Уэст и Эд Ширан

Журнали Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.

Список второй раз за 5 лет возглавила певица Тейлор Свифт, которая ​​заработала $185 млн.

Отмечается, что Свифт смогла получить такую сумму благодаря новому соглашению со звукозаписывающим лейблом, рекламным контрактам и гастролям.

На второй позиции - Канье Уэст, который заработал $150 млн (во многом за счет продажи кроссовок его общего с adidas бренда Yeezy).

Эд Ширан расположился на третьем строке рейтинга, заработав на гастрольных турах $110 млн.

ТОП-10:

1. Тейлор Свифт ($185 млн)

2. Канье Уэст ($150 млн)

3. Ширан ($110 млн)

4. The Eagles ($100 млн)

5. Элтон Джон ($84 млн)

6. Jay-Z ($81 млн)

7. Бейонсе ($81 млн)

8. Drake ($75 млн)

9. Diddy ($70 млн)

10.Metallica ($68,5 млн)

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Теги: музыка, Тейлор Свифт, Эд Ширан, Канье Уэст, рейтинг
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