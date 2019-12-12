44 000 лет. В Индонезии нашли древнейшую сюжетную картину: видео

В одной из пещер индонезийского острова Сулавеси обнаружен грот, на стене которого – 5-метровый рисунок, выполненный рыжей охрой. Об этом сообщает Griffith News.

Открытие сделал археолог Пак Хамрулла из международный группы ученых Австралии и Индонезии, которые исследовали древних миграций: искали пути, по которым 50 тысяч лет назад люди пришли в Юго-Восточную Азию и Австралию.

В отличие от большинства известных наскальных картин, изображение имело сюжет с участием нескольких персонажей. Кроме того, археологи обнаружили выточенные фигурки, скребки и сотни «карандашей» из красных пигментов.

На картине восемь вооруженных копьями фигур териантропов (оборотни) преследуют яванских свиней (лат. Sus verrucosus) и карликовых буйволов (лат. Bubalus depressicornis), которые до сих пор встречаются на Сулавеси.

Насчет полулюдей-полуживотных есть две версии: либо художник изобразил охотников, замаскировавшихся под зверей, либо картина отражает мифологию и верования древних жителей острова.

Радиоуглеродный анализ позволил определить возраст картины – 43,9 тысячи лет. Это не самый старый рисунок в мире: в Южной Африке было найдено примитивное изображение, созданное 73 000 лет назад. Но картина из Сулавеси – самый древний пример фигуративной живописи, которая требует большого мастерства и развитого мышления.

Читайте также: Археологи впервые нашли легендарную древнеегипетскую шапку: фото