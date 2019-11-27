Аль Пачино "говорит" глазами. Как снимали "Ирландца": видео

Стриминговый сервис Netflix выпустил видео, посвященное персонажу Джимми Хоффе, которого Аль Пачино играет в фильме Мартина Скорсезе "Ирландец" (The Irishman).

С 27 ноября фильм доступен для пользователей Netflix.

"Одними только глазами Аль может сказать очень многое", – рассказывает продюсер фильма Джейн Розенталь в ролике.

Джимми Хоффа был лидером профсоюза, одним из самых популярных людей в Америке и близким другом киллера Фрэнка Ширана.

Хоффа часто выступал на публике, и это дало Аль Пачино огромное количество материала, на основе которого он смог максимально точно воссоздать профсоюзного босса.

"Ирландец" - экранизация бестселлера Чарльза Брэндта "Говорят, ты красишь дома". На сленге мафиози название книги означает, что человек, к которому обращаются таким образом, работает киллером, потому что после убийства на стенах и полах домов остаются пятна крови.

Главную роль играет Роберт Де Ниро. Другие роли исполнили Джо Пеши, Харви Кейтель.

В "Ирландце" использованы цифровые технологии, которые позволили показать героев фильма в возрасте 30, 50 и 70 лет. 76-летний Роберт Де Ниро становится молодым при помощи цифровой обработки.

Сегодня стало известно, что "Ирландец" получил номинации в девяти категориях премии Ассоциации кинокритиков Голливуда.

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