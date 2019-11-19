Стрим-сервис Netflix опубликовал финальный трейлер гангстерской драмы Мартина Скорсезе "Ирландец" (The Irishman).

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о наемном убийце Фрэнке Ширане по прозвищу "Ирландец".

"Ирландец" - экранизация бестселлера Чарльза Брэндта "Говорят, ты красишь дома". На сленге мафиози название книги означает, что человек, к которому обращаются таким образом, работает киллером, потому что после убийства на стенах и полах домов остаются пятна крови.

Главную роль играет Роберт Де Ниро. Другие роли исполнили Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель.

В "Ирландце" использованы цифровые технологии, которые позволили показать героев фильма в возрасте 30, 50 и 70 лет. 76-летний Роберт Де Ниро становится молодым при помощи цифровой обработки.

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