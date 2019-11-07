"Человек-невидимка". У Элизабет Мосс серьезные проблемы: видео

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Вышел трейлер нового фильма студии Universal

Студия Universal решила экранизировать культовый роман Герберта Уэллса "Человек-невидимка", перенеся действие в условную современность. Опубликован первый трейлер фильма.

Судя по видео, получается фантастический триллер о насилии в отношениях.
Главную роль исполняет Элизабет Мосс. Ее героиня Сесилия Касс долгое время находилась в жестких отношениях с богатым и склонным к психологическому садизму ученым Эдрианом, который пытался полностью ее контролировать.

Однажды Сессилии удается сбежать, из-за этого Эдриан перерезает себе вены и умирает. Со временем Сессилии начинает казаться, что за ней постоянно следит кто-то невидимый, по поведению очень напоминающий Эдриана.

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Теги: Человек-невидимка, Элизабет Мосс, трейлер
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