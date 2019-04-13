Черная дыра: фанаты гранжа хотят назвать ее в честь Soundgarden

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Композиция Black Hole Sun, написанная Крисом Корнеллом - самая узнаваемая и самая популярная работа Soundgarden

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Поклонники Soundgarden запустили петицию с предложением назвать сфотографированную на днях черную дыру в честь лидера группы Криса Корнелла. Об этом сообщает Metalinjection.

Отмечается, что несмотря на то, что некоторые ученые уже окрестили черную дыру "Powehi" - это гавайская фраза, означающая "прекрасное бездонное темное создание", поклонники рока не могли не заметить сходства с альбомом Soundgarden.

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В петиции на Change.org говорится, что композиция Black Hole Sun, написанная Крисом Корнеллом - самая узнаваемая и самая популярная работа Soundgarden, одна из самых уважаемых фанатами гранжа 90-х годов. Из-за этого, а также учитывая влияние, которое Крис Корнелл оказал на жизнь многих людей и на музыку, авторы петиции просят NASA, европейских астрономов и всех ученых, причастных к этому открытию, назвать черную дыру в честь Криса Корнелла. В петиции говорится, что это стало бы сюрреалистическим и удивительным способом почтить его жизнь и его вклад в музыку.

10 апреля стало известно, что европейским ученым впервые в истории удалось сделать фотографию черной дыры - сверхмассивного коллапсара в галактике Messier 87, находящегося в скоплении Девы.

Крис Корнелл - американский рок-музыкант, фронтмен группы Soundgarden. Наряду с Nirvana, Alice in Chains и Pearl Jam, Soundgarden была одной из"большой четверки" сцены Сиэтла начала 90-х годов и зародившегося здесь музыкального стиля гранж. Крис Корнелл умер 18 мая 2017 года.

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Теги: черная дыра, гранж, петиция, музыка, Крис Корнелл
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