ДахаБраха с этно-альбомом получили Шевченковскую премию: список всех лауреатов

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ДахаБраха получили Шевченковскую премию за альбом "Шлях". В списке лауреатов оказались также Марианна Кияновская, Тарас Прохасько, опера Йов и другие

Украинская этно-группа ДахаБраха получила Шевченковскую премию-2020 за альбом "Шлях". Об этом сообщает UA: Суспільне.

Премию в номинации Литература получили Марианна Кияновская (книга поэзий "Бабин Яр. Голосами") и Тарас Прохасько (сборник эссе "Так, але…"). В номинации Публицистика, журналистика победила военкор Евгения Подобная с книгою "Дівчата зрізають коси".

Опера-реквием "Йов" получила премию в номинации Театральное искусство, а проект "Карусель" Александра Гляделова – визуальное искусство.

СПРАВКА. Шевченковская премия - высшая госнаграда в сфере культуры, которая вручается с 1961 года.

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Видео: Ⰺⰲⰰⱀ/YouTube

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Теги: ДахаБраха, опера, Шевченковская премия, шлях, йов, Тарас Прохасько, марианна кияновская, Евгения Подобная, александр гляделов
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