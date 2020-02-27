ДахаБраха с этно-альбомом получили Шевченковскую премию: список всех лауреатов

Украинская этно-группа ДахаБраха получила Шевченковскую премию-2020 за альбом "Шлях". Об этом сообщает UA: Суспільне.

Премию в номинации Литература получили Марианна Кияновская (книга поэзий "Бабин Яр. Голосами") и Тарас Прохасько (сборник эссе "Так, але…"). В номинации Публицистика, журналистика победила военкор Евгения Подобная с книгою "Дівчата зрізають коси".

Опера-реквием "Йов" получила премию в номинации Театральное искусство, а проект "Карусель" Александра Гляделова – визуальное искусство.

СПРАВКА. Шевченковская премия - высшая госнаграда в сфере культуры, которая вручается с 1961 года.

Смотрите также: Евровидение. Украину представит Go-A c аутентичной украинской песней - видео

Видео: Ⰺⰲⰰⱀ/YouTube