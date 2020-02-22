Евровидение. Украину представит Go-A c песней на украинском языке - видео

Группа Go-A представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2020 с песней "Соловей".
Go-A победили в финале Национального отбора, получив по 6 баллов от жюри и телезрителей.
Go-A – украинская электрофолк группа, которая объединяет современные танцевальные биты с аутентичным народным вокалом, электрогитарами и африканскими барабанами.
Читайте также: Евровидение 2020. Стали известны ведущие конкурса: кто они
В этом году Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Украина выступит в первом полуфинале.
Читайте также: Евровидение 2020. Названы цена и день начала продажи билетов
Видео: Телеканал СТБ/YouTube