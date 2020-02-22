Евровидение. Украину представит Go-A c песней на украинском языке - видео

Группа Go-A представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2020 с песней "Соловей".

Go-A победили в финале Национального отбора, получив по 6 баллов от жюри и телезрителей.

Go-A – украинская электрофолк группа, которая объединяет современные танцевальные биты с аутентичным народным вокалом, электрогитарами и африканскими барабанами.

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В этом году Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Украина выступит в первом полуфинале.

В прошлом году Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказалась от участия в Евровидении-2019. П евица MARUV, занявшая первое место в Нацотборе, не подписала договор с НОТУ. Позже от участия в конкурсе отказались группы Freedom-jazz girls band (заняли второе место) и Kazka (третье место).

UA:Суспільне (НОТУ) опубликовало 10 пунктов договора, из-за неподписания которого певица MARUV не смогла представлять Украину на конкурсе.

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Видео: Телеканал СТБ/YouTube