Евровидение 2020. Названы цена и день начала продажи билетов

Дизайн сцены для Евровидения 2020 (Фото: NPO/AVROTROS/NOS)

Организаторы Евровидения 2020 объявили дату старта продаж и цены на билеты песенного конкурса. Об этом сообщается на сайте eurovision.tv.

Первые билеты поступят в продажу уже 12 декабря. Билеты второй и третьей волны будут выставлены на продажу в конце января и середине марта.

Продавать билеты организаторы будут как на полуфиналы, так и на финал. Традиционно можно будет приобрести билеты на репетицию (Family Show) или генеральный прогон (Jury show).

Самыми дешевыми будут билеты на репетицию полуфинала - от 18,5 евро до 58, 5 евро. Места на генеральный прогон можно купить за 28,5- 68,5 евро. А стоимость билетов на прямые эфиры полуфиналов составит от 68,5 до 158,5 евро.

Билет на репетицию финала обойдется в 48,5-98,5 евро, на генеральный прогон – от 58,5 до 108,5 евро. Места на прямой эфир финала Евровидения 2020 будут стоить 88,5-248,5 евро.

Международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме.

В октябре организаторы Евровидения - Европейский вещательный союз - заявили, что не видят проблемы в запрете для участников украинского отбора на выступления в России.

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