Disney перезапустит популярный мультфильм "Чип и Дейл": видео

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Дата выхода не раскрывается

Компания Disney на фестивале Annecy Intl. Animation Festival анонсировала перезапуск известного мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь". Об этом сообщает Variety.

Сказано, что над перезапуском работают лондонское отделение Disney и парижская студия Xiam.

Мультсериал будет состоять из 39 серий примерно по семь минут каждая. Сюжет неизменный - история о приключениях бурундуков в большом городе, которые периодически попадают в передряги и геройски из них выпутываются.

При этом известно, что нового "Чипа и Дейла снимают" специально для стримингового сервиса Disney+, запускать который планируют 12 ноября 2019 года.

17 января сообщалось, что Sony Pictures снимает продолжение фантастической комедии "Охотники за приведениями".

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Теги: мультфильм, Disney, перезапуск, Чип и Дейл
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