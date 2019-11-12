Джим Керри гоняется за синим ежом. Трейлер "Соник в кино": видео

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Премьера картины запланирована на 20 февраля 2020 года

Создатели фильма "Соник в кино" значительно переработали дизайн главного героя и представили новый трейлер, который опубликован на Youtube-канале студии Paramount Pictures.

Предыдущая версия была чрезмерно реалистичной и вызвала шквал негативных отзывов.

Теперь в фильм вернули Соника, похожего на себя из мультфильмов и видеоигр.

В картине "Соник в кино" главный герой - самый быстрый в мире эгоистичный еж, не привыкший считаться с мнением окружающих и законами.

Однажды он переносится в мир обычных людей, где вместе со своим другом, офицером полиции Томом Вазовски (Джеймс Марсден) должен остановить безумного ученого доктора Роботника (Джим Керри), мечтающего захватить весь мир с помощью энергии Соника.

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Теги: Соник, Джим Керри, трейлер
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