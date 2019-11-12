"Матрица". Уилл Смит и его сын сняли свою версию: видео

Уилл Смит и его сын Трей (Фото: EPA)

Известный голливудский актер Уилл Смит опубликовал в Instagram собственную фан-версию культового фильма "Матрица", над которой они с семьей работали несколько лет. Он сделал это в честь 27-летия своего старшего сына, Трея Смита.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith) 11 Ноя 2019 в 8:43 PST

Проект "Трейтрикс" (The Treytrix) рассказывает историю многолетнего противостояния героя и злодея из-за некоего могущественного амулета.

"Когда Трей подрастал, каждый год на его день рождения мы снимали эпизод домашнего фильма "Трейтрикс", где я был плохим парнем, который пытается убить его, а он должен защитить семью, - написал Смит в комментарии к ролику. - Ти-Болл, с днем рождения, мужик! Наверное, пришла пора снять еще один эпизод. Думаю, теперь я смогу тебя одолеть".

Вачовски видели Уилла Смита в роли Нео и даже обсуждали с ним участие в проекте, но актера он не заинтересовал. Смит отказался и вместо этого снялся в вестерне "Дикий, дикий Запад", который провалился в прокате и чуть не загубил его карьеру.

Сейчас студия Warner работает над четвертым фильмом серии . Сюжет не раскрывается, но известно, что Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс исполнят роли Нео и Тринити. Вместе с ними на экране появятся Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Нил Патрик Харрис и Джессика Хенвик. Лана Вачовски напишет сценарий совместно с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом и поставит картину.

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