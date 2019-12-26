Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кроме того авторы видео добавили сцену гибели родителей Кевина в авиакатастрофе

Знаменитого актера Сильвестра Сталлоне добавили в рождественскую комедию "Один дома", заменив лицо и голос 10-летнего Кевина в исполнении Маколея Калкина. Это сделали авторы YouTube-канала Ctrl Shift Face с помощью технологии DeepFake.

Лицо Сталлоне также заменило лицо актера, играющего отца Кевина.

Кроме того авторы видео добавили сцену гибели родителей Кевина в авиакатастрофе.

DeepFake – технология синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединять и накладывать существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики.

В 2017 году эта методика получила распространение в связи с появлением фальшивых порнографических видео со знаменитостями.

DeepFake может быть использована для создания фейковых новостей.

Ранее Ctrl Shift Face использовали DeepFake, чтобы поместить Джима Керри в "Сияние" и Билла Мюррея в "Цельнометаллическую оболочку".

Читайте также: Для Сингапура из "Звездных войн" вырезали сцену с поцелуем женщин

Отправить:
Распечатать:
Теги: Один дома, Сильвестр Сталлоне, deepfake
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Добавили Сталлоне. Технологию фейков применили в Один дома: видео
Добавили Сталлоне. Технологию фейков применили в Один дома: видео
Рекорд. Украинец проехал 5 км по воде на мотоцикле: видео
Рекорд. Украинец проехал 5 км по воде на мотоцикле: видео
Тайфун на Филиппинах: 16 человек погибли - видео
Тайфун на Филиппинах: 16 человек погибли - видео
Экономика Опубликован первый рейтинг новых украинских компаний
Кабмин обязал Нафтогаз досрочно выплатить 8,5 млрд грн дивидендов
ТЭК Кабмин обязал Нафтогаз досрочно выплатить 8,5 млрд грн дивидендов
Спекуляции на рынке сельхозземель: иногда это полезно
Мнение Спекуляции на рынке сельхозземель: иногда это полезно
Популярное
фото/видео
Добавили Сталлоне. Технологию фейков применили в Один дома: видео
Добавили Сталлоне. Технологию фейков применили в Один дома: видео
Рекорд. Украинец проехал 5 км по воде на мотоцикле: видео
Рекорд. Украинец проехал 5 км по воде на мотоцикле: видео 15:24
Филиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фото
Филиал ада на Земле. Австралия борется с пожарами в буше – фото 11:45
Тайфун на Филиппинах: 16 человек погибли - видео
Тайфун на Филиппинах: 16 человек погибли - видео 11:38
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 