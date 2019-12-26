Добавили Сталлоне. Технологию фейков применили в Один дома: видео

Знаменитого актера Сильвестра Сталлоне добавили в рождественскую комедию "Один дома", заменив лицо и голос 10-летнего Кевина в исполнении Маколея Калкина. Это сделали авторы YouTube-канала Ctrl Shift Face с помощью технологии DeepFake.
Лицо Сталлоне также заменило лицо актера, играющего отца Кевина.
Кроме того авторы видео добавили сцену гибели родителей Кевина в авиакатастрофе.
DeepFake – технология синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединять и накладывать существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики.
В 2017 году эта методика получила распространение в связи с появлением фальшивых порнографических видео со знаменитостями.
DeepFake может быть использована для создания фейковых новостей.
Ранее Ctrl Shift Face использовали DeepFake, чтобы поместить Джима Керри в "Сияние" и Билла Мюррея в "Цельнометаллическую оболочку".
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