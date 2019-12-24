Для Сингапура из "Звездных войн" вырезали сцену с поцелуем женщин

Голливудская студия Disney пошла навстречу госрегулятору в Сингапуре и вырезала для проката в этой азиатской стране поцелуй двух женских персонажей из заключительной части эпопеи "Звездные войны". Об этом сообщает ВВС News.
По данным агентства, однополый поцелуй - "первый в истории франшизы". Как описывает сценку Vаnity Fair: "...мимолетные кадры с двумя женщинами, которые целуются в конце фильма среди толпы персонажей - гуманоидов и не очень, когда все обнимаются, целуются и поздравляют друг друга".
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Без этой сцены фильм получил в Сингапуре рейтинг PG-13 (то есть, дети до 13 лет могут пойти в кино, но лишь с родителями).
"Неясно, вырезали ли Disney эту сцену и в других странах. По сообщениям, ее показали в Китае, но не в ОАЭ", - пишет агентство.
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