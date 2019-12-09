Драма, комедия, комикс – трейлеры дня: видео

На Youtube-каналах опубликованы трейлеры финального сезона сериала "Родина", третьей части франшизы "Охотники за привидениями" и второго сезона сериала "Пацаны".

В восьмом сезоне сериала "Родина" героиня Клэр Дэйнс, Кэрри Мэттисон восстанавливается после пребывания в российском ГУЛАГе. Ее коллега Сол (Мэнди Пэтинкин) нуждается в ее поддержке, поскольку новый президент США требует прекратить войну в Афганистане. В новом сезоне будет 12 серий. Выход последнего сезона запланирован на 9 февраля 2020 года.

Фильм "Охотники за привидениями: с того света" снимает режиссер Джейсон Райтман – сын создателя оригинальной ленты 1984 года. В фантастической комедии играют Пол Радд, Билл Мюррей, Сигурни Уивер, Финн Вулфард.

По сюжету, семья переезжает в старый заброшенный дом в маленьком городе, в котором активизировались паранормальные силы. Юным охотникам за привидениями предстоит выяснить природу своего наследства и победить нечисть.

В украинский прокат фильм выйдет 9 июля 2020 года.

Сериал "Пацаны" создан Эриком Крипке, Эваном Голдбергом и Сетом Рогеном по одноименному комиксу Гарта Энниса и Дарика Робертсона.

В шоу снимаются Карл Урбан, Джек Куэйд, Карен Фукухара, Саймон Пегг.

Обещают, что второй сезон будет еще более кровавым и безумным.

Первый сезон вышел на на Amazon в июле этого года. Дата выхода второго – пока не объявлена.