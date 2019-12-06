Электрический угорь Мигель Ваттсон зажег гирлянду на елке: видео

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К аквариуму подключили датчики, улавливающие электрические разряды Мигеля

В американском городе Чаттануга в Аквариуме Теннесси накануне Рождества проводится уникальное шоу – электрический угорь по имени Мигель Ваттсон зажигает огни на праздничной елке. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что угорь получил свою "фамилию" в честь единицы измерения мощности переменного тока.

К аквариуму подключили датчики, улавливающие электрические разряды Мигеля и преобразующие их в ток для рождественских гирлянд. 

"Быстрое, тусклое мигание вызвано частыми низковольтными разрядами, которые он испускает, когда пытается найти еду, рассказывает аквариумист Кимберли Херт. – Более сильные вспышки вызваны ударами высокого напряжения, которые он генерирует, когда ест или возбужден".

Электрический угорь способен генерировать ток напряжением до 860 вольт и силой в один ампер. Удар взрослого угря способен убить человека и оглушить крупную лошадь.

В дикой природе электрические угри используют разряды для защиты от врагов, оглушения добычи, а также для общения друг с другом.

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Теги: рождество, животные, электрический угорь
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