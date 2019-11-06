Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс играют двух пап Римских: видео

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"Два папы" выйдут в ограниченный прокат 27 ноября, а с 20 декабря картину можно будет посмотреть на Netflix

Сервис Netflix опубликовал трейлер фильма "Два папы" (The Two Popes) с Энтони Хопкинсом и Джонатаном Прайсом в главных ролях.

Картина расскажет историю нынешнего папы римского Франциска (его играет Джонатан Прайс) в тот период, когда он готовился сменить Бенедикта XVI (роль Энтони Хопкинса).

Судя по трейлеру, в фильме будет много диалогов, а также отсылок к прошлому понтификов.

Режиссер ленты - Фернанду Мейреллиш, сценарист - Энтони МакКартен.

"Два папы" выйдут в ограниченный прокат 27 ноября, а с 20 декабря картину можно будет посмотреть на Netflix.

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Теги: Энтони Хопкинс, Джонтан Прайс, франциск, Бенедикт XVI, Два папы
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