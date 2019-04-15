Финальный сезон "Игры престолов". Появился тизер 2-й серии: видео

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Сезон будет состоять из шести, а не 10 эпизодов, поскольку бюджет каждой серии – выше, чем в предыдущих

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В сети появился тизер второй серии финального сезона сериала "Игра престолов" телеканала HBO.

Накануне состоялась премьера первой серии.

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Как сообщалось ранее, трейлер восьмого сезона уже поставил рекорд по просмотрам. Сезон будет состоять из шести, а не 10 эпизодов, поскольку бюджет каждой серии – выше, чем в предыдущих. События нового сезона отсутствуют в цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Книга, как ожидается, выйдет после эпизодов сериала. Кроме того, Мартин анонсировал создание еще двух приквелов - предыстории и продолжения. 

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Теги: восьмой сезон, Игра престолов, вторая серия
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