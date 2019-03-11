Трейлер восьмого сезона "Игры престолов" установил рекорд: видео

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Уже за полчаса на YouTube его посмотрели более 2 млн пользователей, за первые сутки - 81 млн

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Трейлер финального восьмого сезона сериала "Игра престолов", который вышел 5 марта, в течение 24 часов с момента премьеры побил рекорд по просмотрам - на различных платформах его посмотрели более 81 миллиона раз. Об этом сообщает Еsquire.

Предыдущий рекорд принадлежал трейлеру седьмого сезона сериала, который вышел летом 2017 года, - 61 млн просмотров.

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Уже за полчаса на YouTube его посмотрели более 2 млн пользователей.

Премьера восьмого сезона запланирована на 14 апреля. Финальная часть сериала будет состоять всего из шести серий.

Ранее английская актриса Эмилия Кларк, которая исполняет роль Дейнерис Таргариен, сказала, что последний сезон всех удивит.  

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов. 

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Теги: рекорд, видео, Игра престолов
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